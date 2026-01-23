Президент России на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что рад снова его видеть, сообщает РИА Новости .

«Nice to meet you again (с англ. — „Рад снова вас видеть“ — ред.)», — сказал он, приветствуя дипломата.

Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.

Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.

Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.