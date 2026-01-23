Президент России на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть
Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что рад снова его видеть, сообщает РИА Новости.
«Nice to meet you again (с англ. — „Рад снова вас видеть“ — ред.)», — сказал он, приветствуя дипломата.
Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.
Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.
Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.
