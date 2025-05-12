Президент Республики Сербской: решение России начать СВО было оправданным

Президент Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что решение России начать специальную военную операцию (СВО) на Украине было оправданным, сообщает RT

По его словам, США могут позволить себе вмешаться в дела других государств.

"А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?", — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал свое мнение о ситуации на Украине в социальной сети Truth Social. По его словам, Киев должен «немедленно согласиться» на предложение Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.

Он заявил, что Путин не заинтересован в заключении соглашения о прекращении огня, а хочет провести встречу в Турции для обсуждения «возможного прекращения конфликта».