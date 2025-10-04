сегодня в 09:41

Президент Польши направил свои войска на границы с ФРГ и Литвой

Польский президент Кароль Навроцкий распорядился направить войска страны к границам с Германией и Литвой, сообщает «Лента.ру» .

По информации Бюро национальной безопасности Польши, Навроцкий подписал постановление 3 октября 2025 года. Оно касается использования подразделений и частей ВС страны для помощи пограничникам.

Польские ВС будут обеспечивать неприкосновенность границы страны, а еще наблюдать за безопасностью и общественным порядком в приграничной зоне. Распоряжение будет действовать с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года.

При этом не прописана численность военных, которых перебросили на границу страны.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.