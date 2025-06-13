Президент Ирана пообещал ответить на атаку Израиля

сегодня в 14:37

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика обязательно ответит на удары Израиля. Он также назвал атаку еврейского государства глупой, сообщает РИА Новости .

По словам президента, иранский народ и власти не будут молчать. Республика даст «законный и мощный ответ» на атаки, которые Пезешкиан назвал преступными.

По словам Пезешкиана, ответ Ирана заставит Израиль пожалеть «из-за своего глупого шага».

Между тем тысячи жителей исламской республики вышли на митинг против ударов Израиля. Люди требуют ответных мер на израильскую атаку.

МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану. Россия считает, что эта атака противоречит Уставу ООН и нормам международного права.