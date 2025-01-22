Президент Финляндии: Трамп может уладить конфликт на Украине за 3-6 месяцев

Финский лидер Александр Стубб считает, что первоначально обещанные новым американским президентом Дональдом Трампом сроки урегулирования украинского конфликта за 24 часа сдвинулись в сторону 3-6 месяцев. Об этом сообщает ТАСС .

Стубб выступил на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

«Это то окно возможностей (3-6 месяцев — ред.), с которым мы имеем дело сейчас. Что можно оценить позитивно и с оптимизмом, это то, что Трамп очень тверд в вопросах достижения мира», — добавил президент Финляндии.

По его словам, важным достижением нового лидера США стало перемирие в конфликте между Палестиной и Израилем. По Он считает, что Трамп сейчас пытается сформулировать решение по Украине.

Также Стубб отметил, что соглашение по украинскому конфликту для Штатов не должно превратиться в новый Афганистан, где власть сменилась очень быстро после вывода американских войск. По мнению финского лидера, переговоры по Украине не должны проводиться без ЕС.