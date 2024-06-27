Президент Боливии Арсе назначил в стране новое военное руководство

Новое военное руководство было назначено в Боливии президентом страны Луисом Арсе на фоне попытки государственного переворота, пишет РИА Новости .

Новый командующий армии страны призвал военных, которые выступили против правительства, вернуться в казармы.

Ранее военные и техника подошли к правительственным зданиям и парламенту на площади Мурильо. Боевая машина, которая заехала на территорию президентского дворца Кемадо, попыталась выбить дверь. Президент Арсе в окружении министров заявил о попытке госпереворота.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже осудил подобные действий и заявил, что Евросоюз осуждает все попытки подрыва конституционного порядка в Боливии и свержения демократически избранного правительства.