Президент Боливии Арсе назначил в стране новое военное руководство
Новое военное руководство было назначено в Боливии президентом страны Луисом Арсе на фоне попытки государственного переворота, пишет РИА Новости.
Новый командующий армии страны призвал военных, которые выступили против правительства, вернуться в казармы.
Ранее военные и техника подошли к правительственным зданиям и парламенту на площади Мурильо. Боевая машина, которая заехала на территорию президентского дворца Кемадо, попыталась выбить дверь. Президент Арсе в окружении министров заявил о попытке госпереворота.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже осудил подобные действий и заявил, что Евросоюз осуждает все попытки подрыва конституционного порядка в Боливии и свержения демократически избранного правительства.