Пресс-сек Зеленского призвал Такера Карлсона проверять свои «источники в ФСБ»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в соцсетях заявил, что Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, у украинского лидера «совсем другой график», и Карлсона в этом графике нет, сообщает «Царьград» .

Никифоров также написал, что экс-ведущему телеканала Fox News следует тщательнее проверять «свои источники в ФСБ».

Ранее Такер Карлсон говорил, что может взять интервью у Владимира Зеленского. Журналист отмечал, что его команда два года пыталась записать расширенную беседу с украинским лидером, особенно — после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Карлсон утверждал, что Зеленский проигнорировал множество его просьб об интервью.