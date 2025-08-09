сегодня в 23:54

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой западного курса на эскалацию украинского конфликта, сообщает газета «Известия» .

В своем заявлении политик подчеркнул, что Украина становится главной жертвой провальной стратегии по «ослаблению России через прокси-войну». Особое внимание он уделил необходимости немедленного прекращения огня, предупредив о рисках срыва предстоящих переговоров на Аляске.

«Уже сейчас очевидно, что определённые круги в ЕС и США готовят почву для саботажа диалога», — отметил Фицо.

Эти опасения разделяет и лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо, указавший, что Владимир Зеленский «фактически заранее ищет поводы отвергнуть любые мирные инициативы».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа.