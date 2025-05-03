Премьер Йемена ушел в отставку из-за невозможности выполнять работу

Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак написал в социальной сети Х, что ушел в отставку со своего поста. Он занимал должность с февраля 2024 года, сообщает РИА Новости .

Бен Мубарак отметил, что решил уйти в отставку, поскольку не способен выполнять полномочия в рамках конституции. Также у него не получится сделать перестановки в правительстве.

Политик пожаловался, что у него было большое количество трудностей во время работы. Местное издание Al Masdar Online писало, что бен Мубарак уходит в отставку из-за разногласий в правительстве государства. Последнее заседание кабинета министров Йемена произошло еще в ноябре 2024 года.

Ранее в Израиле сообщили о запуске ракеты из Йемена.