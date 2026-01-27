Премьер Израиля Нетаньяху заклеил камеру на смартфоне для защиты от слежки

В Сети аккаунт Clash Report выложил фотографию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, у которого заклеен объектив камеры его телефона. Автор профиля предположил, что эту меру политик предпринял для обеспечения безопасности и недопущения слежки или записи, сообщает « Царьград ».

Инцидент привлек внимание на фоне слов президента Израиля Ицхака Герцога в швейцарском Давосе. Он говорил о важности мирного урегулирования судебных дел, раскалывающих общество. Также политик заявил, что любые решения, среди которых и помилование, должны приниматься в соответствии с законодательством.

Американский президент Дональд Трамп в ноябре 2025 года обратился к Герцогу и попросил помиловать Нетаньяху. Премьер-министр Израиля находится под следствием по обвинению в коррупции.

Расследование ведется с декабря 2016 году. В 2019-м Нетаньяху предъявили официальные обвинения. В декабре 2024 года в Тель-Авиве начались судебные слушания.

