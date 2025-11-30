Премьер Израиля Нетаньяху подал президенту прошение о помиловании

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху просит президента Ицхака Герцога помиловать его по давним уголовным делам. Он подал главе государства официальное прошение, сообщает РИА Новости .

Ранее канцелярия президента Израиля заявила, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо с призывом прекратить уголовные разбирательства в отношении Нетаньяху. Герцог же заявил, что премьер сам должен подать официальное прошение.

Нетаньяху ранее попал под несколько уголовных дел о мошенничестве и обмане общественного доверия. К слушаниям приступили в конце прошлого года.

Премьера подозревают в лоббировании интересов владельцев крупнейших СМИ в обмен на то, что издания будут положительно освещать его деятельность на посту главы правительства в новостях.

Согласно материалам другого дела, Нетаньяху мог получить дорогие подарки от олигарха и голливудского продюсера Арнона Мильчина. Сам премьер отрицает подобные обвинения. По словам политика, их цель — его свержение.

Ранее в офис Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым. Для осмотра его содержимого прибыли специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

