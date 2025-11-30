Премьер Израиля Нетаньяху подал президенту прошение о помиловании
Фото - © Avi Ohayon / Government Press Office of Israel
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху просит президента Ицхака Герцога помиловать его по давним уголовным делам. Он подал главе государства официальное прошение, сообщает РИА Новости.
Ранее канцелярия президента Израиля заявила, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо с призывом прекратить уголовные разбирательства в отношении Нетаньяху. Герцог же заявил, что премьер сам должен подать официальное прошение.
Нетаньяху ранее попал под несколько уголовных дел о мошенничестве и обмане общественного доверия. К слушаниям приступили в конце прошлого года.
Премьера подозревают в лоббировании интересов владельцев крупнейших СМИ в обмен на то, что издания будут положительно освещать его деятельность на посту главы правительства в новостях.
Согласно материалам другого дела, Нетаньяху мог получить дорогие подарки от олигарха и голливудского продюсера Арнона Мильчина. Сам премьер отрицает подобные обвинения. По словам политика, их цель — его свержение.
Ранее в офис Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым. Для осмотра его содержимого прибыли специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.
