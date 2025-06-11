Премьер Британии Стармер назвал сложным вопрос конфискации российских активов

В британском парламенте у Стармера поинтересовались, будет ли обсуждаться конфискация замороженных активов РФ и их передача Киеву на встрече G7, которая состоится с 15 по 17 июня в Канаде.

«Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения», — ответил британский премьер.

Он добавил, что вопрос конфискации замороженных российских активов обсуждается с союзниками Лондона, однако на сегодняшний день простого ответа на данный вопрос нет.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, заявил, что если у Берлина появится возможность использовать замороженные российские активы на правовой основе, то тогда страна это сделает.