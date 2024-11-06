Премьер Британии поздравил Трампа с исторической победой на выборах

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами в ближайшие годы. Как самые близкие союзники, мы стоим плечом к плечу на защите наших общих ценностей: свободы, демократии и предпринимательства», — написал Стармер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что особые взаимоотношения между Великобританией и Соединенными Штатами продолжат развиваться и укрепляться на протяжении многих лет.

Британский премьер выразил готовность к сотрудничеству ради процветания отношений между двумя государствами.

Ранее республиканец Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Палм-Бич объявил о своей победе на выборах и назвал себя новым президентом США. Лидеры разных стран начали поздравлять политика с победой в президентской гонке, однако официальный подсчет голосов продолжается