Представители «Активного долголетия» проголосовали на УИК в Щелкове

«Наши участники всегда принимают активное участие в жизни городского округа, поэтому они также приняли участие и на выборах в местный Совет депутатов. Их активность — это пример и демонстрация того, что возраст не является помехой для участия в общественной жизни», — поделилась куратор проекта, заместитель начальника Окружного управления социального развития № 7 Жанна Пиняева.

Участники данного проекта, всегда проявляют активную гражданскую позицию в жизни городского округа, и своим поступком они доказали, что возраст не является преградой для участия в общественно значимых мероприятиях, включая выборы.

Напоминаем, что избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 каждый из дней голосования. Голосование в Московской области проходит в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.