Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отреагировала на публичные разногласия в немецком правительстве относительно поставок дальнобойного оружия Украине.

Напомнив, что вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений, Захарова иронично предложила: «Да отберите у них наконец „ложечку для сахара“ и „салфетку“!».

В своем характерном стиле представитель МИД провела параллель с недавним инцидентом с французским президентом Макроном, который получил пощечину от супруги.

«Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — добавила Захарова, напомнив, как французский лидер пытался представить семейную ссору как «шутку».

Это заявление прозвучало на фоне углубляющихся противоречий между европейскими лидерами по вопросу военной поддержки Украины. В Берлине публичный спор между канцлером и вице-канцлером демонстрирует отсутствие единой позиции в правящей коалиции Германии.

Эксперты отмечают, что подобные разногласия среди западных политиков становятся все более явными по мере эскалации украинского конфликта. В Москве внимательно следят за этими процессами, рассматривая их как признаки кризиса в едином фронте поддержки Киева.