Предсказания Дугина: когда наступит новое мироустройство

Первым из них он назвал гражданскую войну в США, за которой следует СВО на Украине. Более того, для победы над глобалистами необходимо участие Китая, Индии, стран Африки и Латинской Америки. Эти регионы должны подготовиться к новым испытаниям, не говоря уже об исламском мире, который сейчас сталкивается с вызовом «Великого Израиля».

Дугин отметил, что еще не достигнут новый Ялтинский мир, когда два лагеря почти одержали верх над третьим и были готовы к переосмыслению следующей эпохи мировой истории.

«Мы же пока еще в войне и даже, быть может, на пороге настоящей большой войны. И только когда мы увидим конец этих войн, увидим, кто победитель, а кто побежденный, тогда можно будет говорить о по-настоящему судьбоносных встречах великих лидеров великих держав для установления новой структуры нового миропорядка», — написал он в своем материале «Директива Дугина: „Новая Ялта — мироустройство после Победы“».

В день начала Ялтинской конференции, 4 февраля 1945 года, обсуждалось послевоенное устройство в мире после поражения нацистов. Лидеры двух противоборствующих идеологий заложили принципы нового глобального порядка, который продержался до распада Организации Варшавского договора и СССР.

Теперь актуальна возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, но для успешных разговоров о «Новой Ялте» и будущем многополярном мире потребуется не только их участие, но и успех России в борьбе с глобализмом на украинском фронте.