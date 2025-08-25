«Очень высока вероятность, это, опять же, мое предположение, дальнейшего развала. То есть, когда ты отнимаешь части организма, уже совершенно непонятно, как этот организм будет функционировать», — отметил парламентарий.

По его словам, Украина лишается возможности существовать как единое государство, поскольку процесс распада активизировался сразу после выхода из Советского Союза. Данное обстоятельство существенно ослабило внутреннюю логику ее существования. Константинов акцентировал внимание на том, что решения западных политиков и лидеров часто не соответствуют реальной жизни украинского народа.

Он также добавил, что попытки изобразить Украину в качестве процветающей европейской страны посредством создания искусственной картинки благополучия носят поверхностный характер и не соответствуют действительности. Без глубокого анализа нужд и жизненных обстоятельств граждан любые прогнозы касательно перспектив украинского государства окажутся ошибочными и беспочвенными, заключил Константинов.