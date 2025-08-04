Правительство Литвы отправлено в отставку вместе с премьер-министром

Литовское правительство доложило президенту Гитанусу Науседе о том, что сложило полномочия. Такое решение кабмин принял по итогам специального заседания после ухода в отставку премьера Гинтаутаса Палуцкаса, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

Об отставке рассказали во время заседания правительства 4 августа.

В рамках статьи 9 закона о правительстве, кабинет министров Литвы должен уйти в отставку, если так поступил премьер-министр. Утвердить это решение должен президент республики.

31 июля глава Литвы Гитанас Науседа сказал, что премьер-министр Нитаутас Палуцкас отправляется в отставку и уходит с поста председателя Социал-демократической партии. Это произошло после резонансных публикаций в СМИ. Премьер-министра заподозрили в использовании полномочий для развития семейного бизнеса.

Палуцкас не признал вину в этих обвинениях. Уход он мотивировал желанием не допустить, чтобы коллеги с семьей были заложниками скандалов.