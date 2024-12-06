Поверенному в делах в Латвии в РФ выразили протест в российском МИДе

Поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку вызвали в российский МИД. Ей выразили протест из-за многочисленных фактов уничтожения культурного наследия РФ.

«Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику М. Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А. С. Пушкина, бюста А. Керн.», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Рутке разъяснили, что русофобские действия латвийской власти аморальны и не должны иметь место в современном и цивилизованном мире.

Россия призвала ЮНЕСКО и другие международные организации осудить уничтожение культурного наследия.

Ранее в Риге приняли решение о сносе памятника русскому военному деятелю Михаилу Барклаю де Толли. Инициатива принадлежала вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу. По его мнению, монумент является «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации». Памятник снесли в октябре этого года.