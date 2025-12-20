Постпред США Уитакер: Киеву нужно быть готовым к продолжению конфликта в 2026 г

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украине следует готовиться к зиме 2026 года, так как конфликт с РФ продолжится. Об этом сообщает РЕН ТВ .

«Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся», — высказал мнение Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, администрация президента Штатов Дональда Трампа планирует и дальше работать над мирным урегулированием конфликта. США близки к решению данного вопроса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио определил уникальную роль Вашингтона в украинском кризисе. По его словам, несмотря на масштабную военную помощь ВСУ и жесткие санкции против РФ, Штаты остаются единственной страной, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.