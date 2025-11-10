Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости категорически исключил возможность участия Организации Объединенных Наций в урегулировании украинского кризиса.

По его словам, структура под руководством Антониу Гутерриша «занимает сторону в конфликте», а ее сотрудники злоупотребляют служебным положением, нарушая принцип беспристрастности, закрепленный в Уставе ООН.

Небензя подчеркнул, что в пресс-службе генсека игнорируют действия Украины в отношении гражданского населения России, что лишает организацию возможности выступать посредником.

«Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо и не стремятся никакой роли играть», — констатировал дипломат.

Ранее заместитель постпреда России Дмитрий Полянский отмечал, что западные дипломаты в ООН избегают контактов с российскими коллегами из-за соответствующих указаний. При этом, как признал украинский постпред Андрей Мельник, Россия сохраняет влияние в организации через тесные связи со странами глобального Юга.