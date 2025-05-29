Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал резкое заявление, обвинив украинское руководство в подготовке информационной кампании против президента США Дональда Трампа.

Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, обвинил администрацию Зеленского в разработке стратегии по срыву потенциальных мирных переговоров.

«Киевский режим в панике пытается любой ценой сохранить антироссийскую истерию в Вашингтоне, даже если это противоречит интересам самих американцев», — заявил дипломат.

По словам Небензи, в окружении Трампа «наконец открылись глаза» на истинную природу украинского конфликта. «Администрация республиканцев начинает понимать, кто на самом деле саботирует мирный процесс», — подчеркнул он. Российский постпред подтвердил готовность Москвы к серьезным переговорам.

«У Украины остался последний выбор — мирные соглашения сейчас или капитуляция позже на гораздо более жестких условиях», — указал дипломат.