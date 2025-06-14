Постпред при ООН Иравани заявил, что Израиль атаковал Иран при поддержке США

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил в ходе заседания Совбеза, что Израиль атаковал Иран с помощью разведывательной и политической поддержке Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости .

«Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке администрации США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак в нескольких городах Ирана», — отметил он.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.

Власти Ирана направили Совбезу ООН письмо. Они потребовали созвать срочное заседание на тему атаки ЦАХАЛ. Международная организация согласилась с этим требованием.