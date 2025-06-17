Российское посольство в Великобритании резко отреагировало на очередной пакет антироссийских санкций, объявленный Лондоном перед саммитом G7, сообщает пресс-служба дипмиссии в Telegram-канале .

В официальном заявлении дипмиссии подчеркивается декларативный и малоэффективный характер новых ограничительных мер.

Критике подвергся состав санкционного списка, включающий британских граждан, компанию в стадии ликвидации и фигуранта с неверно указанным именем. Российские дипломаты расценили это как свидетельство непродуманного подхода и утраты санкционной политикой Лондона стратегической направленности.

Особое внимание уделено отсутствию реального воздействия на российскую экономику и политику. В посольстве отметили, что подобные шаги подрывают прежде всего репутацию и экономические интересы самого Соединённого Королевства.

«От всего этого отдает инерцией и безыдейностью. Никакого воздействия на российскую экономику и, тем более политику, эти меры не оказывают», — сказано в заявлении.

В заключении выражена рекомендация британской стороне пересмотреть бесперспективную, по мнению Москвы, санкционную политику, которая утратила связь с реальными геополитическими процессами.