Посольства, торгпреды и воскресные школы: как РФ расширяет присутствие в Африке

«Очень большие шаги делаются в институализации наших отношений. Совсем недавно было открыто посольство в Буркина-Фасо. До 2026 года планируется открыть еще 7 посольств в африканских государствах. Открываются торговые представительства, (они — ред.) уже открыты в Эфиопии и Нигерии. Они работают очень активно, что важно для нас, так как это ключевые и крупные страны континента», — отметила Абрамова.

Она добавила, что на Африканском континенте хорошими темпами открываются Русские дома. При этом не только в рамках Россотрудничества, а также благодаря частным инициативам.

Русский православный экзархат тоже присутствует и работает в этом регионе. По словам Абрамовой, на Африканском континенте отрыто около 60 воскресных школ, на их базах имеются центры русского языка.