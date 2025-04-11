Посол США на Украине решила уволиться из-за разногласий с Трампом

Посол США на Украине Бриджит Бринк решила уволиться из-за нарастающих политических разногласий с администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

По словам источников, Бринк решила покинуть пост на фоне растущего давления на нее со стороны высокопоставленных чиновников администрации президента США.

Отмечается, что они усомнились в ее готовности поддерживать новую стратегию Вашингтона по украинскому конфликту.

По словам лидера США, он надеется, что «относительно скоро» контакты, которые ведет Вашингтон с обеими сторонами конфликта, приведут к тому, что страны заключат соглашение по урегулированию конфликта. Конкретных сроков, когда это произойдет, он не назвал, но обозначил, что в ближайшем будущем.