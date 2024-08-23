Посол России в США: никакой буферной зоны в Курской области не будет

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вылазка украинских боевиков в Курскую область не приведет к созданию буферной зоны на территории РФ, сообщает ТАСС .

Ранее Владимир Зеленский раскрыл план ВСУ. По его словам, Украина планирует создать в Курской области буферную зону.

Эти заявления прокомментировал посол России в США Антонов. Он отметил, что план Киева не увенчается успехом. По словам дипломата, буферную зону на территории РФ не создадут. Такой возможности у Украины не будет.

Он добавил, что контактов по этому вопросу с США не было и не будет. Антонов предупредил, что Россия не собирается советоваться с американской стороной по поводу того, как действовать для выдворения ВСУ с приграничных территорий.

Антонов отметил, что Вашингтон поддерживает ВСУ в нападении на Курскую область. По его словам, США сами спланировали атаку на территорию РФ.