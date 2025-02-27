Посол России назвал причину давления США на Канаду

Посол России в Оттаве: Трампу нужны редкоземельные металлы Канады

Президент США Дональд Трамп хочет получить доступ к месторождениям редкоземельных металлов Канады, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Получить контроль над богатыми месторождениями критического минерального сырья, включая редкоземельные металлы», — сказал дипломат, его слова приводит RT.

Ранее Трамп призывал Канаду войти в состав США в качестве 51-го штата.

Американский лидер также намеревался ввести торговые пошлины против товаров из Канады.