сегодня в 06:26

Посол Кузнецов заявил о дискриминации россиян в Финляндии

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что власти Финляндии не предоставили доказательств существования «угроз» в связи с приобретением россиянами недвижимости в стране, сообщает РИА Новости .

«Речь идет о неприкрытой дискриминации граждан России», — отметил он.

Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии вступил в силу в Финляндии в июле прошлого года.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что в стране планируется рассмотреть возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью с гражданами РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.