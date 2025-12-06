сегодня в 10:11

Посол Корчунов рассказал о росте присутствия НАТО в Арктике

Направленные в отношении РФ военные приготовления Норвегии и Великобритании формируют угрозы нацбезопасности для страны. Москва обеспокоена тем, что в «высоких широтах» происходит увеличение присутствия НАТО, рассказал РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, когда комментировал планы Великобритании и Норвегии по отслеживанию движения подлодок РФ.

Действия этих государств, а также иных стран Североатлантического альянса на «северном фланге» представляют угрозу национальной безопасности России. Еще такие действия дестабилизируют Арктику.

По словам Корчунова, подобные шаги увеличивают вероятность опасных инцидентов. Речь идет о риске возникновения не только непреднамеренных, но и имеющих провокационный характер происшествиях.

Милитаризация севера Норвегии и интернационализация военной деятельности в Арктике не поспособствуют усилению безопасности. Наоборот, из-за этого может усугубиться военно-политическая обстановка, заключил Корчунов.

