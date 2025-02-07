Посол Келин: Россия ответит Британии за попытки задержать корабли

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что страна ответит британским властям на возможные попытки задержать российские корабли, так как такое решение противоречит конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает Lenta.ru .

«Ответ с нашей стороны обязательно будет, и он будет абсолютно законным, и легитимным, и оправданным в таком случае», — подчеркнул Келин интервью «России 24».

По его словам, конвенция ООН по морскому праву 1982 года и сегодня является «солидным документом». В нем четко прописаны причины, по которым судно можно задержать. А членство Британии в коалиции стран, применяющих антироссийские санкции, не может быть основанием для таких мер.

Ранее посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов рассказал, что слухи о якобы совершенных страной диверсиях в акватории Балтийского моря были инициированы Североатлантическим альянсом, чтобы оправдать увеличение военного присутствия объединения в данном регионе. А все заявления НАТО о защите подводной инфраструктуры только оправдание.