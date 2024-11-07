Порошенко предложил свой взгляд на будущее Украины

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Экс-президент Украины «начертил» Зеленскому и Трампу пять красных линий

После победы Трампа на выборах США неожиданным образом напомнил о себе бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал политик и бизнесмен в своем Telegram-канале.

Экс-президент заявил, что Киев не должен уступать Москве по вопросам территорий и отмены антироссийских санкций.

Порошенко призвал продолжать поддержку ВСУ и убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.

«Порошенко, фактически, призывает закончить войну по линии фронта с сохранением государственности оставшейся части Украины», — резюмирует автор публикации в украинском издании «Страна».

Ранее Порошенко рассказал, что украинские власти покинули Киев в первые дни СВО и ему пришлось защищать украинскую столицу практически одному с оружием в руках.