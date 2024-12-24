Лидер движения «Другая Украина», бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Федеральную прокуратуру Бельгии с информацией о попытке подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщает NEWS.ru .

Эта информация, опубликованная на официальном сайте движения, касается предложения взятки в размере 500 миллионов евро (более 53,7 трлн рублей) за поддержку вступления Украины в НАТО.

«Мы приняли решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции», — отмечается в сопроводительном письме.

Ранее Фицо сообщил, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал ему финансовую компенсацию из российских активов в обмен на согласие Словакии на присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. Премьер отметил, что он отказался от этого предложения, посчитав попытку Украины вступить в НАТО абсолютно неприемлемой.