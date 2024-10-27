Попович: российские активы защитят в Сербии

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Активы России в Сербии будут надежно защищены властями республики

Активы России в независимой Сербии будут надежно защищены властями республики в соответствии с международным правом, заявил в интервью ТАСС министр международного экономического сотрудничества республики Ненад Попович

«Сербия ведет независимую, свободную политику. Российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен, потому что это наша политика», — сказал Попович.

Министр отметил, что Белград соблюдает международное право, но республика страна подвергается давлению со стороны Запада.

Ранее президент Сербии Александар Вучич отметил устойчивость российской экономики, несмотря на «военное время».