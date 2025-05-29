Поплавская объяснила, почему Зеленский не остался на награждение Фон дер Ляйен

В Сети распространилась информация, что украинский президент Владимир Зеленский раньше планируемого покинул Германию и вернулся на Украину, пропустив награждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Актриса Яна Поплавская связала стремительное возвращение украинского лидера на родину с испугом, пишет «Царьград» .

«Пишут: Зеленский досрочно прервал визит в Германию и вернулся на Украину из-за наступления России в Сумской области… Психанул, что (канцлер Германии Фридрих — ред.) Мерц испугался ему „Таурусы“ давать. Обиженка такая», — написала в Сети Поплавская.

Актриса также высказалась относительно того, что некоторые эксперты считают, что Зеленский срочно вернулся на Украину, чтобы лично руководить «контрнаступлением». По мнению Поплавской, это далеко не так.

По данным издания Der Spiegel, Зеленский должен был присутствовать на награждении Фон дер Ляйен, но не дождался церемонии и вернулся в Киев. Позднее в Сети появилась информация, что и Киев Зеленский тоже скоро покинет, якобы уже началась кампания по вывозке документов из украинской столицы во Львов.

Ранее Зеленский заявил, что российские военные стянули к границе свои силы. По его словам, там скопилось уже 50 тысяч бойцов ВС РФ.