Польский политик устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ*
Кандидат в президенты Польши Браун разгромил ЛГБТ-выставку в Ополе
Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун испортил экспонаты выставки, посвященной ЛГБТ-тематике, в городе Ополе, сообщает ТАСС.
Политик с помощью баллончика с черной краской написал на экспонатах экспозиции надпись: «Стоп пропаганде извращений».
Браун не стал скрываться, выложил видео акции в соцсеть и лично сообщил о своем поступке в правоохранительные органы.
Ранее парламент Венгрии принял закон о запрете проведения в стране шествий ЛГБТ*, а российский депутат призвал девушек чаще надевать мини-юбки для «повышения демографии».
* признано экстремистским и запрещено в России