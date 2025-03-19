Польский политик устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ*

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Кандидат в президенты Польши Браун разгромил ЛГБТ-выставку в Ополе

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун испортил экспонаты выставки, посвященной ЛГБТ-тематике, в городе Ополе, сообщает ТАСС.

Политик с помощью баллончика с черной краской написал на экспонатах экспозиции надпись: «Стоп пропаганде извращений».

Браун не стал скрываться, выложил видео акции в соцсеть и лично сообщил о своем поступке в правоохранительные органы.

Ранее парламент Венгрии принял закон о запрете проведения в стране шествий ЛГБТ*, а российский депутат призвал девушек чаще надевать мини-юбки для «повышения демографии».

* признано экстремистским и запрещено в России