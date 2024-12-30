Польша заменит Словакию при дефиците электроэнергии на Украине

Варшава пообещала помощь Киеву при остановке поставок энергии из Словакии

Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии, сообщает РИА Новости .

«Польша готова нарастить экспорт электричества на Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свои угрозы прекратить резервные поставки электроэнергии», — говорится в сообщении.

При этом Польша будет использовать свои резервы, указано в публикации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме руководству Евросоюза пообещал отреагировать на прекращение транзита газа из России в Европу.