сегодня в 14:33

Польша признала 3 дипломатов из консульства РФ в Кракове персонами нон грата

Польша после объявления о закрытии генконсульства РФ в Кракове признала трех работающих там дипломатов персонами нон грата. Об этом заявила вице-министр иностранных дел республики Хенрыка Мосциская-Дендыс, сообщает РИА Новости .

Решение Варшавы означает, что пребывание в Польше трех дипломатов из российского генконсульства в Кракове было признано нежелательным.

Мосциская-Дендыс уточнила, что всего в генконсульстве есть три сотрудника с дипломатическим статусом.

В понедельник Польша объявила о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове из-за якобы причастности РФ к диверсии в торговом центре на севере Варшавы. До этого республика также закрыла генконсульство России в Познани.

Между тем офпред МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на действия польских властей.