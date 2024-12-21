Польша потребовала снять флаги УПА* с переданной Украине бронетехники

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В Варшаве возмутились флагами УПА* на польской бронетехнике ВСУ

«Это провокация, которой не должно быть», — написал глава военного ведомства в соцсети X.

Генерал поручил связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения этой ситуации, сказано в публикации.

Ранее эксперт РИАМО рассказал о взаимоотношениях Польши и Украины.

*организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России