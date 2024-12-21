Польша потребовала снять флаги УПА* с переданной Украине бронетехники
В Варшаве возмутились флагами УПА* на польской бронетехнике ВСУ
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутились нанесенными флагами УПА* на польские бронетранспортеры Rosomak, переданные ВСУ, сообщает «КоммерсантЪ».
«Это провокация, которой не должно быть», — написал глава военного ведомства в соцсети X.
Генерал поручил связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения этой ситуации, сказано в публикации.
Ранее эксперт РИАМО рассказал о взаимоотношениях Польши и Украины.
*организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России