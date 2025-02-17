Польша поддержит страны, которые направят войска на Украину

Варшава не будет отправлять собственную армию на Украину. Однако государство поддержит страны, которые пойдут на такой шаг, рассказал журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости .

Политик летит в столицу Франции, Париж, чтобы принять участие в экстренной встрече глав стран Евросоюза. Многие считают, что на мероприятии будет решаться вопрос, кто, когда и будет ли вообще отправлять солдат на Украину.

Варшава, по словам Туска, будет помогать Киеву так же, как и раньше. То есть в организационных, гуманитарных вопросах и отправкой военной помощи.

Посылать польских солдат на Украину Варшава при этом не планирует, отметил Туск.

«Мы будем поддерживать логистикой и политически те страны, которые захотят такие гарантии Украине дать — я бы сказал физические гарантии», — объяснил премьер.

Ранее министр обороны Польши Радослав Сикорский говорил, что Варшава не собирается отправлять миротворцев на Украину после окончания конфликта с РФ.