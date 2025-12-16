Польша отказалась участвовать в возможных «многонациональных силах»

Территориальные уступки со стороны Украины являются частью условий, которые Соединенные Штаты выдвигают для того, чтобы выступить гарантом будущего мирного соглашения.

Об этом, как сообщает Telegram-канал газеты «Известия», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Одновременно польский лидер подчеркнул, что его страна не будет принимать участие в возможных «многонациональных силах» на Украине.

В свою очередь, Европейская комиссия в официальном заявлении сообщила, что лидеры стран Евросоюза поддержали создание миссии по наблюдению за возможным прекращением огня под руководством США.

Европейские политики также заявили, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых ЕС «многонациональных сил Украины», и подтвердили «решительную поддержку» вступления Украины в Европейский союз.

