Польша обвинила Россию в наплыве эфиопов в Европу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский полагает, что за отправку мигрантов из Эфиопии в Европу ответственны российские власти. В интервью La Repubblica он утверждал, что эфиопов «завербовали и подстегнули» приехать в Москву и оттуда отправиться в Европу через Белоруссию, сообщает Газета.ru .

Уже на белорусской территории, считает Сикорский, приезжих из Африки и других стран «заставляют пересечь границу».

«Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток», — думает глава польской дипломатии.

Сикорский назвал «организованным нападением» на Евросоюз ситуацию с мигрантами. Глава польского МИДа также заявил, что 90% людей, которые пересекают польско-белорусскую границу, имеют визу РФ в своих паспортах.