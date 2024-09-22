Полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ в русском приграничье
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Полковник Геннадий Алехин рассказал, какая обстановка сложилась в русском приграничье, а также озвучил факты о ведущихся там боях с ВСУ, сообщает «Царьград».
По его словам, украинские силы практически каждый день обстреливают приграничные районы и пытаются прорвать российскую оборону. Бои на границе идут регулярно. Так, постоянные сражения ведутся между между Липцевским и Волчанским участками.
Он добавил, что с правой стороны от Липцевского участка есть Золочевский район. ВС РФ контролируют там несколько населенных пунктов. На этих направлениях, по словам Алехина, работают в том числе разведчики и спецназ.
Отмечается, что Золочевский район напрямую прилегает к Белгородской области. По словам полковника, ВСУ сейчас пытаются прорваться в Краснояружский район.
Алехин прокомментировал и боевые действия в Курской области. Он отметил, что ВСУ еще не ввели свои резервы на это направление, потому что Россия не дает это сделать. В частности, он отметил эффективные действия российских военных летчиков.
Однако полковник считает, что ВСУ специально не задействовали второй эшелон, так как собираются нанести «главный удар», причем где-то на юге. При этом Алехин сомневается в том, что у киевского режима хватит на это сил и средств.
Ранее стало известно, что авиация РФ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области. Удар на несколько дней частично оставил подразделения без регулярной координации.