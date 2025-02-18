Политолог: встреча РФ и США поможет разрешить двусторонние накопившиеся проблемы

Встреча в Саудовской Аравии может стать не только прологом к урегулированию украинского кризиса. Она может способствовать решению иных накопившихся проблем в отношениях двух держав, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

«Это закономерно ставит вопрос о месте Европы в новой конфигурации международных отношений», — уточнил Киселев.

Он добавил, что проверка на единство и сплоченность членов Евросоюза, которая выражалась в поддержке киевского режима и сомнительных инициатив администрации экс-президента США Джо Байдена, была провалена. Три года конфликта показали не только явные разночтения среди европейцев по вопросам видения его возможных решений, но и в собственном позиционировании на международной арене.

«Ряд государств, а именно Венгрия и Словакия, показали способность отстаивать национальные интересы, не запятнав себя хамским отношением к новому президенту США. Это значит, что они могут рассчитывать на потепление отношений с Россией, что несет в себе безусловные экономические преференции», — считает эксперт.

По его словам, иные страны, преимущественно государства Западной Европы, поставлены перед угрозой коренной трансформации их внутренней политики с левого на правый уклон. Ответом на такой вызов может стать уже привычное следование политике США, либо попытка объединения несогласных с идеей правого интернационала и обретение собственной субъектности.

Как пояснил специалист, благоприятное время для последнего варианта давно упущено: тот кризис, с которым Евросоюз столкнулся на заре создания, требует не только смены элит, но и трансформации их мировоззрения.

«Что касается будущего отношений Европы с Россией, однозначно, что первая должна будет следовать тем пунктам, которые обозначит США; и, что для нее особенно неприятно — соглашаться на условия России. Сценарий с вводом европейских войск на Украину также маловероятен. Техники и людей у Старого света нет, на данный момент регион и вовсе защищает контингент США в рамках НАТО», — заключил Киселев.

Во вторник состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Площадку для мероприятия предоставила Саудовская Аравия.