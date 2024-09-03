Разница сегодняшних событий с событиями прошлого, которые произошли 20 лет назад в Беслане, состоит в том, что сегодня Россия имеет богатый опыт противодействия терроризму и его спонсорству, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

20 лет назад произошла трагедия в Беслане. Захват школы случился ранним утром во время праздничной линейки по случаю празднования Дня знаний.

«Спустя десятилетия терроризм вновь пришел на российскую землю. Страдания обычных граждан, их кровь и боль от потери близких — это то, с чем не считается нынешняя власть в Киеве. Боевики не гнушаются самых бесчеловечных методов в виде ударов по гражданской инфраструктуре, захвата и казней заложников», — сказал политолог.

Сегодня в Курске они буквально повторяют путь Шамиля Басаева и его клики, пытаясь принудить Россию к переговорам, выгодным украинской стороне. По словам эксперта, несмотря на вопиющую жестокость, Владимир Зеленский берет ответственность за происходящее, ставя себя в один ряд с полевыми командирами террористов Беслана и надеясь на «новый Хасавюрт».

«Крайне показательным моментом является то, что спустя 20 лет спонсоры международного терроризма остаются теми же. Как и во времена первой и второй чеченских войн, основными покровителями и прямыми спонсорами боевиков выступает США в лице НАТО», — добавил Киселев.

Сегодня Вашингтон и Брюссель стараются представить Киев в роли национального защитника, как они хотели это сделать с участниками захвата школы в Северной Осетии.

«Наш президент „переговоры с террористами не ведет“, так что жестокое наказание обязательно найдет виновников людских трагедий», — заключил эксперт.