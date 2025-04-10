Политолог: США и РФ могли обсуждать в Стамбуле прекращение поддержки оппозиции

В пакете предложений от декабря 2021 года к США Россия потребовала прекратить поддержку несистемной оппозиции. Эта проблема либо могла обсуждаться на переговорах в Стамбуле, либо решится по дефолту, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Я напомню, что в пакете предложений от декабря 2021 года к Соединенным Штатам Россия потребовала прекратить поддержку несистемной оппозиции, которая занималась в России, в том числе и антигосударственной деятельностью. Полагаю, вот эта проблема либо будет каким-то образом оговариваться, либо решится, что называется, по дефолту», — сказал Сипров.

Он добавил, что в годы президентства Барака Обамы американские дипломатические учреждения в России превратились в дома приемов для нашей несистемной оппозиции, и речь идет не только о посольстве США в Москве, но и, к примеру, о консульстве в Екатеринбурге.

«Более того, известно, что вот эта вот удивительная публика в Российской Федерации в значительной степени финансировалась за счет американской стороны. Понятно, что такого рода деятельность несовместима с канонами и правилами, по которым строятся двусторонние отношения. Вероятно, и эти весьма деликатные вопросы также будут обсуждаться», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что нужно отдать должное профессионализму наших дипломатов. Сейчас РФ и США приходится разгребать «авгиевы конюшни», которые устроили, в основном, американцы при администрации Джо Байдена.

«Напомню, что наши отношения, в том числе и дипломатические, стали заметно охлаждаться в период президентства Барака Обамы. Полагаю, что нынешняя администрация, во-первых, не заинтересована продолжать портить отношения с Россией — это показывает практика. Во-вторых, они не намерены больше тратить деньги на поддержку разного рода майданщиков во всех без исключения странах. И для этого были закрыты многие институты, которые работали, в том числе и под эгидой Государственного департамента США. Это те же USAID, тот же NED и так далее», — разъяснил эксперт.

Вполне возможно, что американской стороне даже не придется объяснять, что такая деятельность носит деструктивный характер. Видимо, в отношении России американцы от этого просто откажутся, заключил эксперт.