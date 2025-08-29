Мобилизационные резервы Украины близки к исчерпанию, и примерно через полгода — десять месяцев ВСУ столкнутся с критическим дефицитом живой силы, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если попытаться сделать прогноз по срокам завершения конфликта, то стоит исходить из мобилизационных ресурсов Украины. Они близки к исчерпанию. На фронт пока не отправлена призывная категория от 18 до 25 лет, но можно предположить, что в ближайшее время эти молодые люди также будут мобилизованы. Поскольку их осталось относительно немного, ВСУ смогут еще примерно 6-9 месяцев поддерживать численность, достаточную для удержания фронта», — сказал Сипров.

Он добавил, что из-за дефицита живой силы компенсировать потери наемниками вряд ли получится.

«Если СВО будет идти при минимальном участии США — для России это, безусловно, выгодно. Но рисков перерастания украинского конфликта в большую войну на востоке Европы очень много, и они растут по мере радикализации позиции Западной Европы. Особенность нынешнего момента в том, что политические маски уже сброшены», — отметил политолог.

По его словам, после того как мирные инициативы президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина были фактически торпедированы Брюсселем и Лондоном, стало понятно, кто действительно является сторонником войны, а кто предпринимает шаги к мирному урегулированию.