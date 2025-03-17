Политолог Сипров: быстрого окончания конфликта в бассейне Красного моря не будет

Быстрого окончания боевых действий в бассейне Красного моря и в зоне ключевого для глобальной логистики по морю Баб-эль-Мандебского пролива в ближайшее время ожидать не стоит, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«На мой взгляд, быстрого окончания боевых действий в бассейне Красного моря и в зоне ключевого для глобальной логистики по морю Баб-эль-Мандебского пролива в ближайшее время ожидать не стоит. Соединенным Штатам еще предстоит найти те пути, которые позволили бы им выйти из этого конфликта с минимальным уроном для имиджа новой администрации и с сохранением интересов США на Ближнем Востоке», – сказал Сипров.

Он добавил, вероятнее всего, чтобы преодолеть эту проблему, придется действовать на основе диалога с привлечением достаточно широкого круга стран, включая Америку, Израиль, Иран, Саудовскую Аравию, естественно, Йемен и движение «Ансар Алла» (в России их часто называют хуситами).

«Но это вопрос далекого будущего, который будет решен только после того, как крупнейшие мировые игроки смогут договориться о принципах более справедливого и адекватного миропорядка. То есть должны пройти встречи между (президентом США Дональдом - ред.) Трампом и (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным, между Трампом и (китайским лидером - ред.) Си Цзиньпином, возможно, должна состояться и трехсторонняя встреча. А уже тогда, после того как будут выработаны базовые принципы и подходы, которые позволят, например, не блокировать мировое судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и на других международных логистических артериях, этот конфликт начнет сходить на нет», – разъяснил политолог.

Сипров отметил, что данный всплеск эскалации — один из локальных всплесков. США не знают, что делать с этой проблемой, поэтому действуют по старым шаблонам — а именно нанесли удары по Йемену и получили ответный удар.

«Пока мы видим тенденцию. Сегодня сообщают об атаке на авианосец «Гарри Труман», который сейчас патрулирует зону в Красном море. До этого, поздней осенью прошлого года, при странных обстоятельствах из зоны конфликта был выведен американский авианосец «Авраам Линкольн». А в июне прошлого года зону конфликта покинул авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Наблюдатели отмечали, что корабль уходил из зоны конфликта в сопровождении судна технического обеспечения и с чрезвычайно низкой скоростью, – так возникла версия, что корабль получил серьезные повреждения», – рассказал эксперт.

По мнению политолога, вполне возможно, что очередной авианосец будет поврежден в результате нанесения ударов средствами поражения хуситов и будет выведен из зоны конфликта.

«Ну а дальше, в ближайшей перспективе — в течение месяца, полутора, двух месяцев — там снова появится американская авианосная ударная группировка, которая опять повторит налет на Йемен, снова получит обратную связь от хуситов — и так будет продолжаться до выработки каких-то эффективных механизмов урегулирования конфликта, опять же, с привлечением широкого круга участников», – поделился Сипров.

Он заключил, что до какой-то пиковой эскалации — например, до наземной операции или масштабной воздушной наступательной операции — дело не дойдет, потому что у американцев на это нет достаточных сил и средств.