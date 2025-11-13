Политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что отказ Европы от собственной платежной системы и отсутствие карты «Мир» привели к потере финансовой независимости Евросоюза и укрепили позиции США.

Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что одной из причин ослабления Европы стало отсутствие в регионе российской карты «Мир». Эксперт подчеркнул, что эта карта является суверенной российской платежной системой.

Он напомнил, что у европейских стран ранее была собственная независимая платежная система, однако они отказались от нее в пользу американской компании.

«У европейцев была независимая платежная система. Они взяли ее и своими руками отдали американской фирме. У них уже давно нет самостоятельной платежной системы, поэтому каждый евро работает на укрепление американской финансовой системы», — пояснил Евстафьев в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, такие решения привели к тому, что Европа утратила часть своей экономической самостоятельности, а финансовая система США получила дополнительную поддержку.

