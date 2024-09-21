Политолог рассказала, к чему привели референдумы о вхождении в состав РФ

Поддержка президентом Владимиром Путиным проведения референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была одним из главных миротворческих шагов Москвы по защите мирного населения в исторических регионах страны. Об этом РИАМО сообщила Анастасия Слепова, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

По ее словам, именно Россия два года назад вывела ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область в правовое поле, обозначив на мировом уровне проблемы, которые долгие годы игнорировались международными институтами.

«Решение двухгодичной давности дало нашим историческим регионам возможность выйти из-под контроля Киева, который на протяжении нескольких лет терроризировал собственное гражданское население за пророссийские взгляды», — отметила Слепова.

В период проведения референдумов ВСУ выпускали по городам ДНР до 200 ракет и снарядов. Запугать людей у украинских сил не получилось. По словам политолога, подобные провокации стали еще большим стимулом для населения поставить жирную точку в отношениях с украинским агрессором на избирательном участке.

«Тогда около 90% проголосовавших поддержали воссоединение с Россией. Решение президента провести референдумы дало возможность людям бороться за мирное небо и надежду на комфортное будущее для себя и своих детей», — добавила политолог.

Согласно социальным опросам, сегодня граждане, проживающие на территориях Новороссии, не изменили бы решение, принятое два года назад. Слепова отметила, что, наоборот, большинство жителей новых регионов с еще большей уверенностью защищают свою родину в лице России, зная, что СВО положит конец обстрелам ВСУ, разрухе и гибели близких.